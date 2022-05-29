شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الآثار المستردة: نتابع قضية الآثار المهربة بمتحف اللوفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شعبان عبد الجواد، رئيس قطاع الآثار المستردة والمهربة بوزارة السياحة والآثار، إن وزارة الآثار تتابع قضية الآثار المسروقة بمتحف اللوفر، وهناك جهود حثيثة.

أضاف شعبان عبد الجواد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة dmc، أن وزارة الآثار تعمل في قضايا تهريب الآثار والعمل على استعداداتها، وتختص كل قضية بآليات عمل محددة، "ليس هناك قطع أثرية خرجت من مصر بطرق غير شرعية، إلا وسوف يتم استراداتها بشكل كامل".

وأكمل رئيس قطاع الآثار المستردة والمهربة بوزارة السياحة والآثار: "استردينا في السنوات السابقة، قطع أثرية تعود للسبعينيات، وكل الجهات المصرية مستنفرة لإعادة القطع الأثرية المصرية المهربة إلى الخارج".