شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من إيبارشية البلينا بشأن صور ظهور الجسد المقدس وعليه قطرات من الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت إيبارشية البلينا للأقباط الأرثوذكس بيانًا هامًّا وجهته لأبنائها، اليوم السبت، حول تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي من القداس الإلهي بإحدى كنائس الكشح التابعة للإيبارشية، يظهر فيها الجسد المقدس وعليه قطرات من الدم الكريم (ذبيحة الإفخارستيا).

وذكر البيان أنه من المعروف طقسيًّا أن الأب الكاهن يمسح الجسد (الخبز المقدس) بالدم (عصير الكرمة المقدس)، مؤكدًا أن هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد.

وأكد البيان أن هدف استخدام هذه الصور هو الترويج والإعلان عن أمور هدفها غير روحي.

ونظرًا لما حمله هذا التصرف من إهانة لقدسية الذبيحة والقداس وتشويه لصورة الإيمان المستقيم - وفقًا للبيان - قررت الإيبارشية إيقاف الكاهن الذي سمح بالتقاط الصوروإحالته إلى التحقيق الكنسي داخل الإيبارشية، وكذلك كافة المشاركين في هذا التصرف المرفوض.