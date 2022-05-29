شكرا لقرائتكم خبر عن "رودينا" الأولى على الجيزة فى الشهادة الإعدادية: "حلمي أبقى دكتورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الطالبة رودينا محمد حسن، الأولى فى الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، إنها لم تتوقع أن تكون بين الأوائل، وأنها عند سماع النتيجة سادت حالة من الفرح والسعادة في المنزل، متمنية أن تستكمل حلمها وتلتحق بمدارس stem.

وأضافت الأولى على الجيزة في الشهادة الإعدادية، أنها كانت تداوم على المذاكرة بمساعدة والديها، وأن والدتها صاحبة الفضل في تفوقها الدراسي، كما وجهت الشكر لمعلميها لجهودهم معاها طول أيام الدراسة.

وأشارت رودينا، الطالبة بالإدارة التعليمية في بولاق الدكرور ، إلى أنها تتمنى أن تستكمل حلمها وأن تصبح طبيبة.

واعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخميس، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، الدور الأول للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 82.6%.