شكرا لقرائتكم خبر عن موقع دعم مصر يتلقى طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر موقع"دعم مصر"، فى تلقى طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم التليفون المحمول،كما يتم التسجيل أيضا عبر بوابة مصر الرقمية، مجانا شريطة أن يكون الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة "رب الأسرة" مع عدم تقديم أى مستند يثبت ملكية التليفون .

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، قد قرر استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن الغير قادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك.

كما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، قرار وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.