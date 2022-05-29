شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: انبهرنا بخطة مرحلة الاقتصاد الجديدة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمال الجراون الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين فى الخارج تعليقاً على زيارة ولقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، إنها كانت فرصة مميزة للقاء رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء المعنيين المهمين فى ملف الاستثمار وكان لقاءاً ثميناً حيث كان مفتوحاً وأريحية كبيرة فى اللقاء وتم التحدث بكامل الاريحية.

تابع خلال عبر زووم عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON": والحقيقة أن كبار مستثمرى الإمارات لازالت لديهم الرغبة الحقيقية للاستثمار فى السوق المصري".

وكشف أن حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصرية تبلغ 20 مليار دولار قائلاً : نعتقد أن بعد لقاء اليوم والنقاش الثرى الذى استمر لمدة ثلاث ساعات مع الدكتور مصطفى مدبولى حيث استمعنا له باهتمام بالغ حيث طرح علينا خطة ما يسمى المرحلة الجديدة للاقتصاد المصرى خاصة فيما يتعلق برؤية الدولة المصرية وبرنامجها القادم الخاص بتوسعة دور القطاع الخاص والذى سعلن عنه الفترة القادمة لكن رئيس الوزراء أعطانا الخطوط العريضة فى هذا المجال ولدينا رغبة حقيقية فى القفز بحجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر من 20 مليار دولار إلى 35 مليار دولار بالإضافة إلى أنه لدينا الرغبة الحقيقية فى مضاعفة هذه الاستثمارات".

وتوقع الجراون أن يكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص الإماراتى فى الاقتصاد المصرى خاصة فيما يتعلق بالتملك فى بعض أسهم الشركات المصرية الحكومية المزمع طرحها للخصخصة قائلاً: "كانت مبادرة مهمة جداً ".

ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدى ماهى تساؤلاتكم نحن فى مرحلة تصحيح وماهى مطالب المستثمر الإماراتي؟ قال : "الحقيقة بكل شفافية كانت هناك تساؤلات عادية وتسلمنا إجابات مثلاً دور الطيران الخاص فى الاقتصاد المصرى وتملك الأراضى لحالات فردية وليست جماعية جميعنا خرج بارتياح وارتأينا مهنية فى طرح الرؤية الاقتصادية المصرية القادمة وبهرنا بمستوى الوزراء ودقتهم وعلى أهبة الاستعداد للإجابة على أى تساؤلات مطروحة".

والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر وجذب المزيد من الاستثمارات فى الفترة المقبلة. جاء ذلك فى مستهل زيارة رئيس الوزراء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت.

من جانبه كشف الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، قائلاً : هدف الزيارة فى إطار مبادرة العاهل الأردنى ورئيس الإمارات ومصر لإرساء مبادرة التعاون الثلاثى الأردنى الإماراتى المصرى للتكامل الصناعى وأهميتها فى إقامة شراكة استراتيجية تدعم وتعزز التكامل الصناعى فى البلدان الشقيقة الثلاثة.

تابع خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON": مدبولى التقى مجموعة من السمتثمرين الإماراتيين فى مصر حيث عرض الدكتور مدبولى خطة مصر فى المرحلة القادمة لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار حيث استعرض خطة مصر لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى وفرص الاستثمار فى مدن الجيل الرابع والاعفاءات الضريبية".

أكمل: هؤلاء كبار مستثمرى الإمارات فى مصر فى عدد من القطاعات السياحة والزراعة والصناعة وكان لديهم عدد من الاستفسارات فيما يخص تعامل مصر الفترة القادمة مع سعر الصرف والديون وغيرها وبعض الإجراءات المتعلقة بالإجراءات وتحدث الوزراء المعنيين فى كل مجال".

وحول وجود مشكلات لبعض المستثمرين وتم عرضها اليوم أجاب الجبلى قائلاً : "نعم عرض بعض المستثمرون فى القطاع الزراعى مشكلة تسجيل الأراضى الزراعية حيث كانت أحد المشكلات التى طرحت اليوم فى اللقاء ووزير الزراعة وعد بالتعامل مع الأمر".

وبين أن رئيس الوزراء عرض الرؤية المصرية لدور القطاع الخاص وما ستقدمه من فرص الفترة القادمة ولكن لم يعرض عليهم قطاعات بعينها ".

وكشف أن يوم الغد سيشهد لقاء على مستوى الوفود الرسمية ربما يسفر عن توقيع اتفاقات.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر وجذب المزيد من الاستثمارات فى الفترة المقبلة. جاء ذلك فى مستهل زيارة رئيس الوزراء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت.