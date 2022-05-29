شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية عن إنفلونزا الطماطم: مجرد التهابات جلدية ولا تشكل قلقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن إنفلونزا "الطماطم" لا تشكل قلقاً كونها منتشرة فى بعض المناطق المحدودة من العالم.

وتابع خلال مداخلة عبر تطبيق " سكايب" خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON": مجرد نوع من أنواع الالتهابات الجلدية.

يذكر أن إنفلونزا الطماطم، والمعروفة أيضًا باسم حمى الطماطم، هى مرض فيروسى يسبب ظهور بثور أو طفح جلدى فى أجزاء متفرقة فى الجسم، وتؤثر أنفلونزا الطماطم بشكل كبير على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وفقًا لموقع «healthlibrary». وبشكل عام، يكون شكل البثور أحمر اللون وعندما تصبح أكبر حجمًا يتحول شكلها إلى ما يشبه الطماطم ومن هنا جاءت تسميتها بحمى الطماطم أو أنفلونزا الطماطم، لكن العدوى ليس لها علاقة فعلية باستخدام الطماطم فى الأكل.