شكرا لقرائتكم خبر عن طلال أبو غزالة: مصر قادرة على تجاوز تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طلال أبو غزالة الخبير الاقصادي العالمي، إن مصر قادرة على تجاوز تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب سياسة قيادتها الحكيمة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الدول الأخرى لم تنهج منهج مصر فى التركيز على البنية التحتية، لافتا إلى أن تركيز القيادة على تأمين الغذاء الأساسي حتى لو كانت تكلفته أرخص حتى لا يكون تحت حكم دول ولا صندوق.

وذكر أن الاستثمار في مجال المعرفة هو المستقبل، وليس هناك بدائل أمام العرب إلا النجاح في تحقيق لابتكار والتنافس، مضيفا أن إنشاء جامعة تقنية بالتعاون مع الحكومة المصرية لتخريج طلاب مبتكرين أمر مقدر، لافتا أن القطاع الخاص له دور مهم في تحقيق النمو الاقتصادي بالتعاون مع الحكومة، موضحا أننا فخورين أنه تم إنشأء في مصر كما في عمان مشروع بالاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع، كأول مصنع لصناعة التابلت.

وأكد أن الحكومة المصرية تتعامل مع الأزمة الاقتصادية بشكل مبهر، لافتا إلى أن هذه المعركة التي بدأت مع أوكرانيا ليست حرب مع أوكرانيا بل عملية استفزازية لكن ندخل في الحرب، ومطلوب من المواطن أن يقدر أننا في هذه الظروف الصعبة أن نكون كشركاء مع الحكومة في تحمل المسئولية، ويكون هناك توعية كافية بأن ما تقوم به القيادة في مصر لمصلحتك.