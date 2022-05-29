شكرا لقرائتكم خبر عن "متحدث الصحة": الدولة تتحمل علاج الأطفال ضعاف السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر من الدول القليلة التي يوجد بها مسح سمعى للأطفال كافة وليس المصريين فقط، موضحاً أن إجراء مسح سمعى لعلاج ضعف وفقدان السمع يتم لكل الأطفال المتواجدين على الأراضى المصرية من الجنسيات، وتابع:" وده مش موجود في الكثير من دول العالم لأننا بنتكلم عن أقل 20 دولة فقط على مستوى العالم يقومون بعمل مسح سمعى لكافة الأطفال على أراضيهم".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر أخذت خطوة متقدمة في مجال الصحة وضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، يتم عمل مسح سمعى لكافة الأطفال في 3500 وحدة صحية منتشرة في جميع ربوع البلاد.

وأكد "عبد الغفار"، أنه خلال تطعيم الأطفال حديث الولادة يتم عمل مسح سمعى لهم، وتابع:" لو تم اكتشاف وجود ضعف سمعى لدى الأطفال حديث الولادة من شهر حتى 6 أشهر تكون فرص علاجهم كبيرة.. كون 95% من هؤلاء يمكنهم دخول مدارس عادية كون العلاج المبكر يرفع نسب الشفاء".

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن عملية المسح السمعى الذى يتم للأطفال على الأراضى المصرية والعلاج حال وجود ضعف يكون بالمجان وعلى نفقة الدولة.