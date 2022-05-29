شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بترول: مصر لديها غاز في البحر المتوسط بقيمة 3000 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس جورج عياد، الخبير في مجال البترول، إن مصر تصدر الغاز الطبيعي للخارج بالفعل، ويستهلك المصريون أكثر من 6 ملايين متر من الغاز، بتكلفة تتخطى 6 مليارات دولار.

أضاف جورج عياد، في لقائه مع برنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة dmc، أن الدولة المصرية كانت تدعم المحروقات بـ180 مليار جنيه في السنوات السابقة، متابعا: "مصر الآن لديها غاز في البحر المتوسط يساوي 3000 مليار دولار، واكتشفت حقل ظهر والذي دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير".

وتابع الخبير البترولي: "الفترة المقبلة سوف تشهد تسابق الجميع على التعاون مع مصر لاستقبال الغاز المصري، بسبب الأزمة في أوروبا، والدولة المصرية تعمل حاليا على توصيل الغاز الطبيعي لكل المحافظات باستثمارات كبيرة جدا".

وبشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، أشار إلى أن أوروبا غير مستعدة تماما أن تطبق عقوبات على روسيا لاسيما فيما يتعلق بالمواد البترولية، "الغاز الطبيعي منح مصر هيبة كبيرة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية".