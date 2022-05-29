شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح الخدمات المقدمة من المعامل المركزية للمسافرين إلى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات التى تقدمها المعامل المركزية للمسافرين حيث تضمنت الخدمات استخراج شهادات السفر لفيروس سى وبى والإيدز بالإضافة إلى الشهادات الخاصة بفيروس كورونا.

وكانت الدكتورة نانسى الجندى، رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة كشفت أن شهادة PCR المعتمدة للسفر للخارج موثقة ومعتمدة من معامل معتمدة عالميا كما أنها دليل واضح على إجراء التحاليل الخاصة بكورونا.

وأضافت الدكتورة نانسى الجندى، أن الشهادات مؤمنة ولا يمكن ضربها أو تقليدها أو تزويرها مطلقا، وبالتالى لا أحد يستطيع التلاعب بها مشيرة إلى أنه يتم ارسال نسخ منها للسفارات عبر الإيميل للتأكد.

وأشارت رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة، إلى أن تحاليل كورونا الموجودة تستطيع الكشف عن الإصابة بدقة وكذلك إذا كان قد اصيب الشخص قبل ذلك من عدمه، وتابعت: الإصابة تعطى مناعة وعلينا الحفاظ على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.