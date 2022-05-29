شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل تدعو 3 مليارات مستخدم لـ"كروم" إلى تحديث التطبيق تجنبا للاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة "جوجل" إصدارا جديدا من متصفحها "كروم" يعمل على إصلاح أكثر من 30 خطأ يمكن للقراصنة استغلالها، عبر أنظمة التشغيل أنظمة التشغيل "ويندوز" و"ماك" وLinux، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ويعالج الإصدار الجديد من المتصفح "كروم 102" عيبا فادحا، و8 مشكلات مصنفة على أنها عالية الخطورة، و9 أخرى متوسطة الخطورة، و7 منخفضة الخطورة.

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ووقع الكشف عن العديد من الأخطاء من قبل خبراء خارجيين، ممن يبحثون عن عيوب في "كروم" مقابل مكافأة مالية. وهذا يعني أنه أمكن العثور على الغالبية العظمى من الخطاء الأمنية قبل أن يدركها المتسللون على نطاق واسع.

وقالت "جوجل": "يتم تقييد الوصول إلى تفاصيل الأخطاء والروابط حتى يقع تحديث غالبية المستخدمين بالإصلاح. سنحتفظ أيضا بالقيود إذا كان الخطأ موجودا في مكتبة تابعة لجهة خارجية تعتمد عليها المشروعات الأخرى بالمثل، ولكن لم يتم إصلاحها بعد. ونود أيضا أن نشكر جميع الباحثين الأمنيين الذين عملوا معنا خلال دورة التطوير لمنع الأخطاء الأمنية من الوصول إلى القناة الثابتة".

وفي المجموع، وقع كتشاف وإصلاح ما مجموعه 32 ثغرة أمنية جديدة تؤثر على المتصفح.

ويعد هذا تحديثا أمنيا كبيرا ومهما للغاية لجميع مستخدمي "كروم" عبر أنظمة التشغيل "ويندوز" و"ماك" وLinux. وهناك أيضا تحديث يتم طرحه للمتصفح عبر نظام التشغيل أندرويد". ولكن يبدو أن هذا لا يتعلق بالأمان حيث أشارت "غوغل" فقط إلى مشكلات "الاستقرار والأداء" في إعلان الإصدار.

ويشار إلى أن التحديث الأخير "كروم 102" يجلب مجموعة جديدة طفيفة من التحسينات، بينها ميزة تتيح إعادة تنظيم علامات التبويب في "كروم" عبر اختصارات لوحة المفاتيح، وكل ما عليك فعله هو الضغط على Ctrl + Shift + Page أعلى/ لأسفل على "ويندوز"، وCtrl + Shift + fn + سهم لأعلى / لأسفل على macOS.