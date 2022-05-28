شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يستقبل مصطفى مدبولى للإعلان عن الشراكة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم، كلاً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء فى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة زيارتهما الدولة، للإعلان عن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين دولة الإمارات الأردن ومصر، التى ستعلن تفاصيلها يوم غد الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

ورحب خلال اللقاء الذى جرى فى قصر الشاطئ - برئيسى الوزراء الأردنى والمصرى، وحملهما تحياته إلى الملك عبد الله الثانى بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، متمنياً للأردن ومصر الشقيقتين مزيداً من التقدم والازدهار.

وأشاد "بالشراكة الصناعية التكاملية"، مؤكداً أنها خطوة رائدة ستعود بالخير والنماء على شعوب الدول الثلاث، مشيراً إلى أن التغيرات التى يشهدها العالم تستدعى تعميق الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة العربية، وابتكار صيغ جديدة للتعاون فيما بينها وتعزيز تكاملها واستثمار الميزات النوعية لكل دولة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات خاصة فى القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطنى مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة وغيرها.

من جانبهما، عبر رئيسا وزراء الأردن ومصر عن سعادتهما بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونقلا إليه تحيات الملك عبد الله الثانى بن الحسين والرئيس عبد الفتاح السيسى وتمنياتهما له بموفور الصحة والعافية، وأكدا حرص بلديهما على إنجاح الشراكة الصناعية التكاملية وتحقيقها لأهدافها المرجوة.

حضر اللقاء، الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ ذياب بن زايد آل نهيان والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسى لصاحب السمو رئيس الدولة وحميد عبيد خليفة عبيد أبو شبص رئيس جهاز أبوظبى للمحاسبة.