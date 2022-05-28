التعليم تحدد طلبة الثانوى المسموح لهم بدخول امتحان الفرصة البديلة ودور ثان

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابا دوريا بشأن آليات عقد امتحان الفرصة البديلة والدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، حرصا على تنظيم أعمال الامتحانات بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة عربى ولغات ومواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات التى لها الحق فى أداء امتحان الفرصة البديلة:

- الطالب الذى أدى الامتحان فى مادة أو أكثر فى الجزئية الخاصة بالأسئلة المقالية والتى تمثل 30% من درجة الامتحان، وواجهته أى مشكلة تقنية لم تمكنة من أداء الامتحان الإلكترونى والذى يمثل 70% من درجة الامتحان ولم يتم تحرير محضر بالواقعة.

- الطالب الذى لم يتمكن من أداء أى الامتحانات الورقية أو الإلكترونية وتقدم بعذر مرضى أو قهرى قبله مدير المدرسة قبل أداء الامتحان وتقدر أسئلة الامتحان بنسبة 100% من الدرجة الكلية، على أن تعقد الامتحانات وفقا للجدول المعلن بداية من الاثنين 30 مايو وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد.

- الفئات التى لها الحق فى أداء امتحان الدور الثاني:

- الطالب الذى تغيب بدون عذر عن أداء امتحان الفصل الدراسى الثانى أو لم يحضر امتحان الفرصة البديلة.

- الطالب الذى أدى الامتحانات الورقية والإلكترونية وحصل على درجات تمثل أقل من 50% من مجموع درجات الفصلين الدراسيين لمادة واحدة أو أكثر.

- تعقد امتحانات الدور الثانى طبقا لضوابط وقواعد امتحانات الدور الثانى والمعمول بها سلفا.

- الفئات المعفاة من دخول امتحان الفرصة البديلة:

- الطلاب المسجل لهم محاضر إثبات حالة بتعرضهم لمشكلة تقنية لم تمكنهم من أداء الامتحان الإلكترونى فى مادة أو أكثر فهم فى حكم الاجتياز ولا يلزمهم دخول امتحان الفرصة البديلة ويمكن للطالب معرفة مدى أحقيته فى دخول امتحان الفرصة البديلة من عدمه من خلال لجنة السير والتطبيق الإلكترونى المخصص لذلك.