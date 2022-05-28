ترقبوا اقتران المريخ والمشترى فجر الغد بمشهد بديع فى سماء مصر والوطن العربى

القاهرة - سامية سيد - سيرصد بسماء مصر والوطن العربى فى الساعات ما قبل الفجر صبيحة يوم غد الأحد 29 مايو 2022 اقتران كوكب المريخ بكوكب المشترى حيث سيكونان فى أقرب مسافة ظاهرية، وسيفصل بينهما جزء صغير من الدرجة (0.3) بالأفق الجنوب الشرقى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

الجمعية الفلكية بجدة برئاسة المهندس ماجد أبو زاهرة، كشفت فى تقرير لها أن الاقتران يحدث عندما تظهر كواكب قريبه من بعضها فى السماء من منظورنا على الأرض، وعادة تختلف المسافة بين الأجسام أثناء الاقتران من 0.5 درجة إلى 9 درجات، وفى بعض الأحيان تقترب الكواكب بشكل أكبر - كما حدث فى اقتران المشترى وزحل العام 2020 عندما فصل بينهما أقل من 0.1 درجة، يُطلق على مثل ذلك الحدث اسم "الاقتران العظيم" برغم ذلك سيكون اقتران المريخ والمشترى عرضًا رائعاً.

سيبدو المريخ والمشترى أقرب بكثير مقارنة بالأيام الماضية وهذا ظاهرى فقط، فمدار المريخ أقرب إلى الشمس من مدار الأرض، ومدار المشترى أبعد كثيرًا لذا فإن الاقتراب بينهما ليس حقيقى فهو يحدث لأن الأرض والمريخ والمشترى مصطفة تقريبا فى الفضاء وعلى نفس الجانب من النظام الشمسى.

المشترى سيكون ألامع بين الإثنين حيث يبلغ لمعانه (2.2-) مقارنة بالمريخ (+0.7) ما يعنى بأنه الكوكب الأحمر سيكون خافت بالمقارنة.

ونظرًا لأن القمر فى فى طور هلال نهاية الشهر سيشرق قبل فترة قصيرة من شروق الشمس، سيكون من الجميل رؤية الكوكبين فى السماء المظلمة؛ إضافة لذلك سيشاهد كوكب الزهرة فى أسفل اليسار بالقرب من الافق حيث سيبدو للعين المجردة كنقطة ضوئية شديدة اللمعان.

جدير بالذكر أنه بعد يوم الاقتران سوف تزداد المسافة الظاهرية بين المشترى المريخ ويبتعدان عن بعضهما تدريجيا يوماً بعد يوم.