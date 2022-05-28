شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" ينظم احتفالية غدا لتكريم الفائزين فى "كتابة أوراق السياسات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صباح غداً الأحد، احتفالية لتكريم الفائزين في المسابقة البحثية الأولى لكتابة أوراق السياسات العامة والتي تحمل شعار " شبابنا يدعم قرارنا"، بحضور نخبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين وشخصيات عامة، وبعض الممثلين للمؤسسات الدولية البارزة، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح المركز في بيانه، أن الهدف من المسابقة البحثية التي أطلقها هو إشراك فرق العمل من طلاب الجامعات المصرية المختلفة في عملية صنع القرار من خلال كتابة أوراق السياسات في عدد من القضايا ذات الأولوية لمتخذ القرار في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين المركز والجامعات المصرية، وإشراك طلاب الجامعات في التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم في القضايا ذات الأولوية وتقديمها لمتخذ القرار والجهات المعنية بما يعزز مشاركة الشباب في رسم السياسات العامة.

وأشار البيان إلى حرص مركز المعلومات على مواكبة متطلبات المجتمع العلمي والأكاديمي والاندماج في منظومة البحث العلمي انطلاقًا من دوره المحوري فكريًا وبحثيًا، باعتباره مركز الفكر الخاص بالحكومة المصرية، بالإضافة إلى كونه أحد المؤسسات البحثية الحكومية الرائدة محليًا وإقليميًا ودوليًا، لافتاً إلى أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع جهود الدولة المصرية واهتمامها الكبير بالبحث العلمي على مختلف المستويات باعتباره قاطرة التقدم والتنمية المستدامة والشاملة، مثمناً في السياق ذاته، وضع الدولة المصرية هذا الملف على رأس أولوياتها إدراكاً منها لأهميته.

وتابع المركز بأن تنظيمه لهذه المسابقة البحثية يأتي كذلك في إطار دوره المجتمعي واهتمامه المستمر بتعزيز آليات التواصل المجتمعي ووضع أطر واستراتيجيات وحلول مبتكرة لدعم متخذ القرار في القضايا ذات الأولوية خاصة فيما يتعلق بالسياسات العامة وإتاحة الفرصة لشباب الباحثين للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في صنع السياسات العامة للدولة.

وأضاف المركز بأن الحفل سيشهد استعراض ومناقشة التوصيات الخاصة بالأوراق المقدمة لمتخذ القرار، فضلاً عن إعلان نتائج المسابقة البحثية واختيار الفرق البحثية الفائزة وتكريمها، والإعلان كذلك عن فاعليات منتدى السياسات العامة التابع لمركز المعلومات ودعوة الخبراء للمشاركة فيها ومنها بعض المشروعات البحثية التي تتم بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات البحثية وبعض المؤسسات الدولية، وأخيراً الترويج لإصدارات المركز المتعددة ودعوة الباحثين للكتابة في المجلة البحثية.

وأوضح المركز أن الاحتفالية من المقرر أن تعقد على مدار 3 جلسات رئيسية، تبدأ بكلمة افتتاحية للأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكلمة لمنتدى السياسات العامة، يعقبها الجلسة الأولى بعنوان "دور الشباب في عملية صنع القرار"، والتي يتم خلالها تسليط الضوء على أهمية مشاركة الشباب في عملية صنع القرار وما يترتب على ذلك من تنمية مهاراتهم وتعزيز روح المواطنة، فضلاً عن تطوير عملية صنع السياسات وتنفيذها بشكل أكثر شمولاً، أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان "زيادة مشاركة الشباب في العمل العام" ويسعى من خلالها المشاركون إلى مناقشة آليات تعزيز دور الشباب في العمل العام بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ثم الجلسة الثالثة للإعلان عن الفرق البحثية الفائزة بالمسابقة، وعرض فيديو عن أبرز محطات المشاركين بالمنتدى وقصة نجاح نسخته الأولى، ثم الكلمة الختامية والإعلان عن الخطوات القادمة للمنتدى.

يشار إلى أن مركز المعلومات، أطلق في أغسطس الماضي المسابقة البحثية الأولى لكتابة أوراق السياسات، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واستهدفت المسابقة طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، للكتابة في عدد من أهم القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة والتي تحتل أولوية متقدمة على أجندة صناع القرار، وتتنوع الموضوعات ما بين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والهندسة والتكنولوجيا.

هذا وقد تم الإعلان عن عدة جوائز للمسابقة تضمنت: 5 جوائز نقدية، وفرص تدريب بالمركز لأفضل الفرق البحثية، وفرص للمشاركة في إصدارات المركز البحثية، وقد تقدم للمسابقة 99 فريق بحثي، وتم اختيار الفرق ذات المقترحات البحثية الأفضل بإجمالي 21 فريق من 7 جامعات حكومية و5 جامعات خاصة، وقدمت المسابقة للفرق المشاركة تدريب عال الكفاءة والدقة في كتابة أوراق السياسات بداخل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للتدريب على الكتابة التنفيذية، حيث تم عقد 19 ورشة عمل افتراضية "ويبنار" أدارتها الفرق البحثية لمناقشة الخبراء والذي بلغ عددهم 59 خبير من صفوة الأكاديميين والتنفيذين متنوعي المجالات والتخصصات والمناصب، والتي انتهت بنجاح عدد 16 ورقة بحثية، من قبل لجنة تحكيم تم اختيارها أعضائها على أساس النزاهة والحيادية ووفقًا لمعايير وضوابط علمية سليمة، ومن المقرر أن يتم نشر الأوراق البحثية الفائزة بالمسابقة في سلسلة يتم إطلاقها تحت شعار " شبابنا يدعم قرارنا" على التوالي.