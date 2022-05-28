شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وزيرى السياحة والتنمية المحلية إلى البحيرة لافتتاح مسار العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مدينة وادى النطرون بالبحيرة، وذلك لافتتاح تطوير مسار العائلة المقدسة بطول 24 كيلومترا بتكلفة ما يقرب من 80 مليون جنيه.

كان فى استقبال الوفود الوزارية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة القيادات التنفيذية والشعبية.

وفور وصول الوزراء تم عرض فيلم وثائقي بقصر ثقافة وادى النطرون عن مسار العائلة المقدسة وتطوير البنية التحتية للمشروع.

ويتضمن برنامج الجولة الوزارية افتتاح مشروعات التطوير والبنية التحتية وزيارة الأديرة القبطية بوادى النطرون وكذلك افتتاح معرض الأعمال اليدوية والتراثية بقصر ثقاقة وادى النطرون، والذي يشمل أعمال البامبو والخوص وهي منتجات من صناعة ذوى الهمم، بالإضافة إلي السجاد اليدوي والكليم والمشغولات اليدوية، والتحف المصنوعة من قرن الجاموس، واللوحات الفنية، والتي من المخطط عرضها بالبازرات والأماكن الخاصة بمسار العائلة المقدسة،

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادي النطرون يعد من المشروعات القومية الهامة التي توليها المحافظة إهتماماً بالغاً وهو ضمن خطط التنمية المستدامة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مضيفا أن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة يتضمن أعمال التجميل وأعمال الانترلوك ودهان الأعمدة والأرصفة والأسوار، والتشجير والمساحات الخضراء لإضفاء لمسة جمالية على المسار

وأشار محافظ البحيرة إلى تنفيذ جدارية ضخمة لتجسيد رحلة العائلة المقدسة لمصر والتي بدأت من رفح بالشمال الشرقي للبلاد، والتي انتقلت إلى وادي النطرون حيث أديرة الأنبا بيشوى والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار.

يذكر أن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة يمثل أهمية تاريخية ودينية لدى شعوب العالم أجمع، كما أنه يُعد من التراث الديني العالمي الذى تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضله تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية فى العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة فى ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة، حيث تنقلت بين جنباتها من سيناء شرقا إلى دلتا النيل، حتى وصلت إلى أقاصى صعيد مصر.

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