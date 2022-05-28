شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد خلال الـ72 ساعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض القاهرة والوجه البحرى لطقس شديد الحرارة خلال 72 ساعة القادمة، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة علي القاهرة والوجة البحري حتي جنوب البلاد، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 37 درجة على القاهرة نهارا و 23 درجة ليلا.
الأرصاد تحذر: موجة حارة خلال الـ 72 ساعة القادمة والقاهرة تسجل 37 درجة
رئيس الوزراء: استراتيجية بين مصر والإمارات والأردن لتحقيق التكامل فى الصناعة
في مستهل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر اقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يأتي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.
في مستهل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، بمقر اقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يأتي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة "اعتماد أفضل تجربة دولية لاستراتيجية أوزبكستان للحد من الفقر"، والمنعقده خلال فعاليات المنتدي الدولي الأول للحد من الفقر بأوزبكستان،وذلك عبر الفيديو كونفرانس، بحضور د. جمشيد كوتشكاروف نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والحد من الفقر بأوزبكستان.
شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، إقلاع أولي رحلات نقل مشجعي النادي الأهلي متوجهة إلي المغرب لمؤازرة الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام فريق الوداد المغربي، والمقررة لها يوم الاثنين.
الإثنين ميلاد هلال شهر ذو القعدة والثلاثاء المقبل أول أيامه فلكيا
تداول أسئلة امتحان العربى للدبلومات الفنية.. والتعليم: "ما حدش بيستفيد"
مع اقتراب ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تقدم ”الخليج 365” يوميا سلسلة مراجعات لكافة المواد التعليمية التي يمتحن بها الطلاب، من قبل نخبة من المدرسين والمتخصصين، حيث بدأ جميع الطلاب في الاستعداد للامتحانات التي ستنطلق في 26 يونيو المقبل لذلك من خلال المذاكرة الجيدة، ومراجعة كافة المنهج للإلمام بالمعلومات الموجودة فيه، خاصة في ظل حالة التوتر التي يعيشها الطلاب بسبب تغيير الطريقة المعتادة للامتحان عن كل عام.
محمد صلاح وبنزيما يتصدران أغلفة صحف إسبانيا قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
اهتمت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم، السبت، بالعديد من الأحداث المهمة وعلى رأسها قمة ليفربول ضد ريال مدريد المحدد لها التاسعة مساء اليوم، فى نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا.
شهدت سماء مكة المكرمة اليوم السبت 28 مايو 2022 تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهراً (9:18 صباحاً بتوقيت جرينتش) وهو التعامد الأول للشمس هذا العام.