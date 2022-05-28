شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بالحرارة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:
- السبت 28 مايو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
- الأحد 29 مايو:
نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
- الإثنين 30 مايو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
- الثلاثاء 31 مايو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
- الأربعاء 1 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة
- الخميس 2 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.