شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أحمد أبو زيد يفتتح المعرض العقاري المصري الأول في كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، يوم الجمعة 27 مايو الجاري بافتتاح المعرض العقاري المصري الأول فى كندا "طيبة سكيب"، والذي يعقد في مدينة مسيساجا بمقاطعة أونتاريو خلال الفترة من 27-29 مايو الجارى بتنظيم من مؤسسة Egyptian Pharos Group إحدى تجمعات الجالية المصرية فى أونتاريو، وتحت رعاية وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

وقد حضر مراسم الافتتاح عمدة مدينة مسيساجا "بونى كرومبى" وعدد من أعضاء البرلمان الكندى وبرلمان مقاطعة أونتاريو، بالاضافة إلى المطورين العقاريين المشاركين في المعرض من مصر.

في هذا السياق، تحدث السفير المصرى في الندوة التي تم تنظيمها علي هامش المعرض بعنوان "السوق العقاري المصري: فرص واعدة للجالية المصرية في كندا" ، مُلقيًا كلمة أعرب فيها عن تطلعه لأن يمثل هذا المعرض بداية لتجربة ناجحة يمكن استنساخها في المقاطعات الكندية المختلفة التي تتواجد بها جالية مصرية كبيرة، وأن يمتد ليشمل قطاعات اقتصادية مختلفة يمكن للجالية المصرية أن تستثمر بها.

كما أكد السفير أحمد أبو زيد على الدور الكبير الذي تلعبه الجاليات المصرية في الخارج في الجهود الاقتصادية والتنموية في مصر، وذلك من خلال التحويلات المالية، وهو ما جعل مصر تحتل المركز الخامس بين أعلى الدول المتلقية للتحويلات المالية خلال العام الماضي، الأمر الذى يعكس ثقة المواطن المصري في الخارج في اقتصاد بلاده ورغبته في الاستثمار بها ودعمها.

وقد حرص السفير المصرى على التجول فى مختلف جوانب المعرض والاطلاع على المشروعات المختلفة المقامة فى العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق الأخرى فى مختلف ربوع مصر، وتحدث خلال ذلك مع عدد كبير من أعضاء الجالية المترددين على المعرض عن أبرز الجهود الاقتصادية التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من أجل تحسين المؤشرات الاقتصادية ووضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.