شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. السجن والغرامة والمنع من الاستقدام لمن يمكن عمالته من العمل لدى الغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في جدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية، أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، يوضح أن الأمن العام بالمملكة العربية السعودية أكد علي العقوبات التي سوف تنفذ علي أصحاب الأعمال مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ، الذين يمكنون عمالتهم من العمل لدى الغير ، وذلك بعقوبة السجن والغرامة والمنع من الاستقدام ، وتصل الغرامة إلي 100 ألف ريال ، والسجن لمدة تصل إلي 6 أشهر مع الحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات.

وقال الملحق العمالي بجدة في تقريره لوزير القوي العاملة: إن الأمن العام دعا إلي الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقم(911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض ، و(999) في جميع مناطق المملكة .