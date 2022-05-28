شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: محور عمرو بن العاص شريان تنموى جديد لتخفيف الكثافات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذا للتوجيهات العامة للدولة، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة الالتزام بأقصى معدلات وعوامل الأمان خلال تنفيذ المشروعات القومية التي تشهدها الطرق والمحاور المرورية على أرض الجيزة، حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين المقيمين بمحيط تلك المشروعات، موجها في الوقت ذاته جميع أجهزة المحافظة بالتعاون مع الشركات المنفذة وتذليل أى عقبات قد تواجهها لإنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة.

وأضاف محافظ الجيزة، أن رؤية التنمية الشاملة للدولة استهدفت تنفيذ عدد من المشروعات القومية وتطوير شبكة الطرق باعتبارها شريان التنمية وقاطرة التقدم التي ستسهم في تسهيل حركة المواطنين، وتشجيع الاستثمار، وخفض نسبة التلوث، إلى جانب حل مشكلات التكدس بالمناطق المزدحمة.

جاءت تصريحات المحافظ، خلال الجولة التي قام بها بمرافقة اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، لتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور عمرو بن العاص، والذي يعد أحد المحاور الجديدة التى تربط بين الطريق الدائري الشمالي والطريق الدائري الجنوبي بالمحافظة، مروراً بمنتصف شارعى الهرم والجيزة بمنطقة المطبعة، ويربط محوري العروبة ومحمد أنور السادات ترسا سابقا).

وأكد اللواء أحمد راشد، أن محور عمرو بن العاص شريان مروري جديد يضاف إلى سلسلة المحاور المرورية الجارى تنفيذها، والتى تعكس رؤية الدولة نحو تطوير المحاور بالمناطق التى تعانى من الكثافات المرورية ولم تمتد إليها يد التطوير منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي كأحد الحلول المرورية لتخفيف الكثافات وتسهيل الحركة المرورية، والتي كان من بينها تطوير محور محمد أنور السادات (ترسا سابقا) كمحور طولى داعم لشارعي الهرم وفيصل، خاصة مع غلق شارع الهرم لتنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع القومي لمترو الأنفاق، ولتيسير الربط ونقل الحركة التبادلية من وإلى محور الفريق كمال عامر (الزمر سابقاً) الذى قارب على الانتهاء .

وأضاف المحافظ، أن طول محور عمرو بن العاص يبلغ 4.3 كيلو متر، ويتكون من اتجاهين بكل منهما 3 حارات مرورية، بالإضافة إلى طريقى خدمة موازين للمحور، بعرض 11 مترا و3 حارات مرورية لكل منهما، ليصبح إجمالى الحارات المرورية بالمحور 12 حارة.

وثمن المحافظ التعاون القائم بين وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية لتطوير شبكة الطرق القومية والتي تهدف إلي ربط الحركة المرورية بالمحافظات المجاورة مما يسهم في تيسير الحركة اليومية للمواطنين وسهولة التنقل وتقليل المدة الزمنية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورئيسا حييّ الطالبية والهرم، ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي .