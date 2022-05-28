شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشرطة تستقبل طلاب ومعيدى كليات الإعلام بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت أكاديمية الشرطة أعضاء المُلتقى الأول "للقيادات الشبابية الإعلامية من طلاب ومُعيدين كليات وأقسام الإعلام بالجامعات والمعاهد العليا"، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، وذلك لإطلاعهم على الدور الذى تقوم به أكاديمية الشرطة فى إعداد طلابها، حيث كان فى استقبالهم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية وقد تم الترحيب بهم ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذى أولى فعاليات هذه الزيارة جُل إهتمامه ورعايته إيماناً بمردوداتها الإيجابية التى يتمثل أبرزها فى توطيد جسور الثقة والتعاون مع شباب المستقبل.

وتعرف الزائرين على دور الأكاديمية فى إعداد ضابط شرطة عصرى مسلح بالعلم والمعرفة قادر على التفاعل مع تحديات المرحلة الراهنة وخاصة مكافحة الإرهاب.

كما تم استعراض أهم البرامج التعليمية والتدريبية التى يتلقاها طلاب كلية الشرطة كما تضمنت فعاليات الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلى عن أنشطة كلية الشرطة ، أعقبها محاضرة عن "جهود رجال الأمن الوطنى فى مكافحة الأعمال الإرهابية والإجرامية" بالإضافة إلى جولة تفقدية داخل الكلية إطلعوا خلالها على الإمكانيات (اللوجستية والتعليمية والتدريبية) ، فضلا عن مشاهدة عروض للطلبة فى العديد من المجالات.

وفى نهاية الزيارة تم إلتقاط الصور التذكارية وتوزيع هدايا على أعضاء الزيارة، والذين أعربوا عن خالص شكرهم للأكاديمية على حفاوة الاستقبال مؤكدين تقديرهم العميق لتنظيم هذه الفاعلية المثمرة والبناءة وإشادتهم البالغة بالجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طلاب كلية الشرطة رجال أمن مصر فى المستقبل.