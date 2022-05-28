شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشرطة تنظم دورات لفحص وثائق السفر وكشف التزوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أكاديمية الشرطة تنظيم دورتين تدريبيتين لطالبات كلية الشرطة فى مجال "فحص وثائق السفر وكشف التزوير" بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بكلية التدريب والتنمية خلال الفترة من (15 إلى 19 مايو 2022)، وكذا الفترة من (22 إلى 26 مايو 2022)، بالتنسيق مع بعض الجهات الدولية المعنية بهدف تعريف المتدربات بمختلف أنواع جوازات السفر وإطلاعهن على أحدث الوسائل المستخدمة لتأمينها، والأساليب الحديثة المتبعة حالياً لتزويرها، فضلاً عن تدريبهن عملياً على كيفية فحص وثائق السفر والتحقق من صحتها وإكتشاف المزور منها، وذلك فى إطار تعزيز قدرات ومهارات الطالبات الفنية ، وتأهيلهن للعمل الميدانى فى المجالات ذات الصلة عقب التحاقهن بالعمل الأمنى مستقبلاً.

ومن جانبهم أشاد الخبراء الأجانب بنشاط الطالبات وحسن إستيعابهن لبرامج الدورة التدريبية ، وقدرتهن على التفكير والإبداع الذى سينعكس على تعزيز قدراتهن على العمل فى هذا المجال الحيوى الذى يعنى بمكافحة إحدى الجرائم غير النمطية والتى تستفيد من التطور التكنولوجى الهائل فى هذا الشأن.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على النهوض بمستوى الأداء الأمنى وقدرات أعضاء هيئة الشرطة فى كافة المجالات، ولاسيما فى مجال "فحص وثائق السفر وكشف التزوير".