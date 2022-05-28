شكرا لقرائتكم خبر عن تابع.. أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة على الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تقدم ”الخليج 365” يوميا سلسلة مراجعات لكافة المواد التعليمية التى يمتحن بها الطلاب، من قبل نخبة من المدرسين والمتخصصين.

وتشمل المراجعات التى سيتم بثها على موقع ”الخليج 365” وبالجريدة الورقية وعبر السوشيال ميديا، كافة الأسئلة المتوقعة فى الامتحانات والإجابات النموذجية.

ويقدم المختصون مراجعة دقيقة ومتطورة بالصوت والصورة بشكل يومي، لا يحتاج معها الطلاب لأى مراجعات أخرى، وتمكنه من الجاهزية للأداء الامتحان، وترحم أولياء الأمور من الدروس الخصوصية.

ويهدف ”الخليج 365” بهذه المراجعات، مساعدة طلابنا وأبنائنا فى الثانوية العامة، حتى يحققوا النجاح ويحصلوا على أعلى الدرجات.

وتخصص ”الخليج 365” مراجعة ليلة الامتحان لكل مادة على حدة، والتى تغطى المنهج وتبرز الأسئلة المتوقعة والإجابات النموذجية عليها.