شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 3 ملايين طن العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت الثلاثة ملايين طن هذا العام، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 25 مايو 2022 حيث بلغت حوالي 3 ملايين و115 ألفا و312 طنا من المنتجات الزراعية.

وجه القصير الشكر للمصدرين المصريين، مشيدا بالحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري والسفارات المصرية بالخارج والذين يعملون في تنسيق وتعاون كبيرين من أجل إزالة أي عقبات أمام صادراتنا الزراعية، وأيضا فتح أسواق جديدة تسهم زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في ظل هذه الظروف الحالية التي يشهدها العالم.

وأضاف "القصير"، أنه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي لجلب العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، الطماطم الطازجه، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجافة، الثوم، البطيخ.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و359 ألفا 292 طنا، بالإضافة إلي تصدير 681 ألفا و734 طنا من البطاطس الطازجة، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 123 ألفا و589 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 67 ألفا و897 طنا، في حين احتلت البطاطا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 37 ألفا و813 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 ألفا و137 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السابع بإجمالي 19 ألفا و425 طنا، تليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 15 ألفا و726 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4235 طنا.