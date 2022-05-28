شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: انتهاء الاستعدادات لامتحانات نهاية العام لـ 270 ألف طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 - 2022، والتي من المقرر انطلاقها الأسبوع الأول من شهر يونيو وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية في جميع كليات ومعاهد الجامعة، وذلك وفقًا للبرنامج الزمني طبقا للعام الاكاديمي وقانون تنظيم الجامعات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إنه تم إعلان جداول الامتحانات في معظم كليات الجامعة، وجاري الإعلان عنها تباعا في باقي الكليات قبل انعقاد الامتحانات بوقت كاف، مشيرًا إلى حرص جامعة القاهرة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم وضع خطة مسبقة لعقد الامتحانات بالجامعة حسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية وذلك طبقًا للوائح الجامعة المعدلة، مؤكدًا على الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية لشكل ومضمون الورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية، والتي من أهمها شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة، وأن يناسب الزمن المخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة تقيس فهم الطالب وليس حفظه.

وأضاف الدكتور الخشت أنه تم توفير قاعات امتحانات تستوعب الطلاب وتحقق التباعد الاجتماعى الآمن، وإعداد اللجان للطلاب من ذوى القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية، وتشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات.

كما أشار إلى وجود لجان ممتحنين بكل كلية للتأكد من ملاءمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ومستوى الطلاب، إلى جانب توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم.