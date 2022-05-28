شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: انتظام امتحانات نهاية العام بالمعاهد وغرفة عمليات للمتابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى ، انتظام امتحانات نهاية العام الدراسى للعام الجامعى 2021 / 2022 بالمعاهد العليا التابعة للوزارة ، وسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا

وأضاف السيد عطا فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة أعمال الامتحانات بالمعاهد العليا والخاصة التابعة للوزارة ، للوقوف على اى مستجدات وحل أى مشاكل وتلقى اى استفسارات خاصة بعملية الامتحانات .

وأشار رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إلى أن المعاهد ملتزمة بالخريطة الزمنية للعام الجامعى أسوة بالمعاهد والتى من المقرر أن تنتهى الامتحانات خلال الفترة يونيه ويوليو المقبل حسب طبيعة الدراسة فى كل معهد.

ولفت السيد عطا إلى أنه نظم زيارات لأكثر من معهد على مدار الأيام القليلة الماضية لمتابعة أعمال الامتحانات والوقوف على استعدادات المعاهد للامتحانات