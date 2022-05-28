شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية تعلن انتهاء تدريب المرشحين لشغل إدارة مكتبها بفيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، عن انتهاء البرنامج التدريبي الذي تم تنظيمه بالأكاديمية الوطنية للتدريب والخاص بتدريب المرشحين للعمل لإدارة مكتب هيئة الطاقة الذرية بفيينا.

وأوضح الحاج فى بيان له اليوم، أن الهيئة تتبع الشفافية التامة في إجراءات الإعلان عن شغل هذه الوظائف الدولية، حيث تم الإعلان عن الوظيفة وتم التقدم إليها وتم تشكيل لجنة لعقد اختبارات لجميع المرشحين برئاسة رئيس الهيئة، ثم اختيار قائمة صغيرة من أفضل خمسة مرشحين والمنطبقة عليهم جميع الشروط والتي تشمل الحصول على الدكتوراه، إجادة اللغة الانجليزية تحدثاً وكتابة، المعرفة بجميع أنشطة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا وغيرها من الشروط لشغل وظيفة تمثيل مصر في الخارج. ويجدر الإشارة بأن وظيفة المرشح هو التنسيق بين رئاسة الهيئة بالقاهرة ( المنسق الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، البعثة الدبلوماسية المصرية بسفارة مصر بفيينا، والوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا بالنمسا.

ويتركز التعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية على محاور أساسية وهي الأمان النووي والإشعاعي، الأمن النووي، تخطيط الطاقة، الطاقة النووية، التطبيقات الصناعية، تكنولوجيا الإشعاع، المياه، البيئة ، الغذاء، الزراعة، الصحة، وأخيراً تطوير المعرفة النووية.

وأشار الحاج، إلى أن المرشحين الـ5 دكتور أسامة أحمد عبد القوي، دكتورة رويدة فايز حجازي، دكتور عامر محمود عامر، دكتور محمد فتحي كساب، دكتور محمد طه عبد الرحمن الفرغلي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه تم تصميم هذا البرنامج خصيصًا للخمسة مرشحين من هيئة الطاقة الذرية للعمل بمكتبها بفيينا بالنمسا بما يتناسب مع طبيعة عملهم متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية في التدريب على النحو الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب والذي يليق بتمثيل مصر في المحافل الدولية. حيث يتضمن البرنامج التدريبي دراسة الموضوعات الأتية: مهارات التواصل الفعال، والذكاء العاطفي والاجتماعي، ومهارات التفكير النقدي والتحليل المنطقي، كذلك التعامل مع الاختلافات الثقافية بشكل فعال، بالإضافة إلى دراسة بعض الموضوعات المتعلقة بالإدارة الاستراتيجية والقيادة الفعالة، وغيرها من الموضوعات المختلفة بما يتماشى مع طبيعة عملهم بالخارج وينعكس علي تمثيلهم للدولة المصرية في الخارج.

وفى سياق متصل، قال الدكتور شريف الجوهري المستشار الاعلامي للهيئة، بأن اللجنة العليا المشكلة لأختيار المرشح الأنسب للوظيفة ستعقد أجتماعها في الفترة القادمة برئاسة الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة لأختيار أنسب المرشحين لشغل الوظيفة من المرشحين الخمسة، ذلك تمهيداً لإتخاذ إجراءات شغل الوظيفة والتي ستبدأ من اول يوليو 2022 ولمدة عامين.