شكرا لقرائتكم خبر عن 15.4 مليار جنيه استثمارات موجهة لهيئة الأبنية التعليمية بخطة العام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الاستثمارات الموجهة لهيئة الأبنية التعليمية قفزة كبيرة خلال الأعوام الماضية، حيث بلغت مستهدفات خطة العام المالى القادم 2022/2023 نحو 15.4 مليار جنيه، مقارنة بـ11 مليار جنيه بخطة العام الجارى 21/2022، و10.1 مليار جنيه بخطة العام المالى 20/2021.

ونستعرض فيما يلى تطور الاستثمارات الموجهة لهيئة الأبنية التعليمية خلال الفترة (17/2018 وحتى 22/20232):

- عام 17/2018 بلغت نحو 5 مليارات جنيه.

- عام 18/2019 بلغت نحو 6.8 مليار جنيه.

- عام 19/2020 بلغت نحو 8.6 مليار جنيه.

- عام 20/2021 بلغت نحو 10.1 مليار جنيه.

- عام 21/2022 بلغت نحو 11 مليار جنيه – تشمل 4.4 مليار جنيه لـ"حياة كريمة".

- عام 22/2023 بلغت نحو 15.4مليار جنيه - تشمل 7.75 مليار جنيه لـ"حياة كريمة".