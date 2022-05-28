شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خطوات لتحويل معاشك من البطاقة الزرقاء لكارت ميزة .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات المطلوبة لتحويل كارت المعاش من البطاقة الزرقاء إلى كارت ميزة، فيما أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وذلك فى عدد من الخطوات تتمثل في الآتى:

1 - توجه صاحب المعاش لمكتب التأمينات أو البنك الزراعى.

2 – التوجه يكون لأقرب فرع تأمينات وليس بالضرورة المكتب الذى يتم الصرف منه.

3 - تصوير بطاقة الرقم القومى، أو بطاقة الموكل القائم الفعلى بالصرف إذا كان يصرف بدلا عنه.

4 - وضع رقم تليفون صاحب المعاش على صورة البطاقة.

5 - يقوم صاحب المعاش أو المندوب عنه بملئ استمارة بيانات.

6 - يتم تغيير بطاقة الصرف القديمة إلى كارت ميزة مجانا.

7 – يمكن إرسال مندوب عن صاحب المعاش غير القادر على الحضور بالرقم القومى له وللمندوب ورقم تليفون صاحب المعاش.

8 - توصيل الكارت حتى المنزل لأصحاب المعاشات غير القادرين على الحضور.