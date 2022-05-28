شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، السبت، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25.