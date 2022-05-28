شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ أمان توفر منتجات غذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية لنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية العام الجارى، تخفيفاً عن كاهل المواطنين.

وقررت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022م، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم فى ظل الظروف التى تشهدها الساحة الدولية وانعكاساتها على الحالة الاقتصادية فى شتى الدول، وبما يساهم فى تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ دعائم التواصل معهم.