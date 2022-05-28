شكرا لقرائتكم خبر عن عميد "حاسبات حلوان": انطلاق امتحانات التيرم الثانى 29 مايو حضوريا بالكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، إن الكلية ستبدأ ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الجارى غدا الأحد 29 مايو، موضحا أن الاختبارات ستعقد حضوريا بالكلية على فترات.

وأضاف الدكتور أسامة إمام فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الكلية أنهت كافة الاستعدادات والترتيبات اللوكيستية الخاصة بتنظيم ماراثون الامتحانات من حيث تعقيم القاعات وتجهيزات اللجان والأسئلة، مشيرا إلى أن الكلية تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال الاختبارات.

وتابع عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن التصحيح سيتم بشكل يومى بعد انتهاء المادة، حيث تم تجهيز الكنترولات للتصحيح أولا بأول تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب بشكل سريع.