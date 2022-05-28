شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 103 رحلات طيران دولية بداية من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم السبت، 103 رحلات طيران دولية أغلبها أوروبية، بزيادة فى صول السياحة السلوفاكية بداية من هذا الأسبوع، ومع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة بالمطارات.



وكشفت جدول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم السبت، وصول 103 رحلات سياحية أسبوعية تصل من 11 دولة أوروبية، منها 98 رحلة دولية أوروبية، و5 رحلات داخلية من المطارات المصرية.



وتبين من كشوف رحلات الطيران وصول 3 رحلات من بلجيكا، ووصول 5 رحلات من هولندا، بينما يشهد المطار تألقا فى الرحلات الإيطالية بعدد 17 رحلة، و16 رحلة من ألمانيا.



ويستقبل المطار أكبر عدد رحلات خلال الأسبوع المقبل من المطارات التشيكية بواقع 29 رحلة، و21 رحلة من بولندا و3 رحلات من بولندا و3 من سويسرا ورحلة من فرنسا وأخرى من مطار لكسمبورج زاخرى من رومانيا، وأخيرا والذي يعد أول وصول لها من سلوفاكيا.



وقال أبو الحجاج العمارى، خبير سياحي بمدينة مرسى علم، إن مدينة مرسى علم تشهد نسب أشغال مرتفة فى تلك الأيام خاصة من السياحة الأوروبية المختلفة، ويأتي على رأسها السياحة التشيكية.



وأضاف الخبير السياحي أنه فى ظل ما تشهده مصر من طقس معتدل ومعدات مرتفعة من الأمان، وكذلك الإجراءات الاحترازية يكون السوق الأوروبي أكثر الوجهات بالنسبة له السياحة المصرية بشكل عام، حيث تغادر يوميا مئات الحافلات السياحية إلى الأقصر من البحر الأحمر لزيارة معابد الأقصر والعودة مرة أخرى.