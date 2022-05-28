شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بالجيزة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت وحتى الخميس 9 يونيو، امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بكافة النوعيات والتخصصات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الفصل الدراسى الثاني "الدور الأول" للعام الدراسي 2021_2022.

وأكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالجيزة، بأن مدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية بالجيزة مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، لافتا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بلغ 62196 طالبا وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات ( 20496 صناعي - 2181 زراعي - 35102 تجاري - 4417 فندقي) موزعة على 223 لجنة.

وأكد سلومة ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع السيد مدير المديرية، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية تعمل على مدار اليوم والساعة لرصد وسرعة وحل المشكلات، مشددا على الالتزام بتنفيذ جميع تعليمات الإدارة العامة للامتحانات داخل اللجان ونبه على رؤساء اللجان بعدم دخول أى طالب اللجان بهاتف محمول، وأن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

وأشار إلى أنه تم تخصص (54) استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بعدد 19 إدارة تعليمية منها 33 استراحة مخصصة للرجال وعدد 21 استراحة للسيدات مخصص لهم 1154 سرير كاملة التجهيزات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.

كما أكد مدير تعليم الجيزة على توافر 2 (خدمات معاونة) لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.