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كل ما تريد معرفته عن أجر الرضاعة طبقا للقانون

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القاهرة - سامية سيد - يتساءل البعض من المواطنين عن أجر الرضاعة، والمدة المقررة لاستحقاق أجر الرضاعة، ويوضح ”الخليج 365” فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.

 

س: ما هو أجر الرضاعة؟

ج: المقابل النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير.

 

س: ما هى المدة المقررة لاستحقاق أجر الرضاعة؟

ج: يستحق أجر الرضاعة على الأب لمدة حولين كاملين، من تاريخ بدء الرضاعة الذي يكون من تاريخ الولادة.

 

س: ما هى شروط استحقاق أجر الرضاعة؟

ج: لاستحقاق الأم أجر الرضاعة يجب ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة.

 

س: ما هو الحكم في أحقية غير أم الصغير لأجر الرضاعة؟

ج: لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع، ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدئه.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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