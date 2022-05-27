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مدارس "صن أوف جلورى" تحتفل بتخريج دفعات جديدة بنهاية العام الدراسى

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القاهرة - سامية سيد - أحتفلت مدارس "صن أوف جلورى" وأولياء أمورهم بنهاية العام الدراسى، فى أجواء تسودها الفرحة والسعادة.

 

ونظمت إدارة المدارس فقرات غنائية وعروض فنية لطلاب المدارس، بالإضافة إلى عرض فيلم عن الأنشطة المدرسية طوال العام، وذلك فى الهواء الطلق منعا لانتشار ، وسط ترحيب كبير من أولياء الأمور.

أولياء الأمور فى الحفل
أولياء الأمور فى الحفل

 

جانب من الحفل
جانب من الحفل

 

جانب من حفل مدارس صن أوف جلورى
جانب من حفل مدارس صن أوف جلورى

 

حفل مدارس صن أوف جلورى
حفل مدارس صن أوف جلورى

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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