شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس "صن أوف جلورى" تحتفل بتخريج دفعات جديدة بنهاية العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحتفلت مدارس "صن أوف جلورى" وأولياء أمورهم بنهاية العام الدراسى، فى أجواء تسودها الفرحة والسعادة.

ونظمت إدارة المدارس فقرات غنائية وعروض فنية لطلاب المدارس، بالإضافة إلى عرض فيلم عن الأنشطة المدرسية طوال العام، وذلك فى الهواء الطلق منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وسط ترحيب كبير من أولياء الأمور.



أولياء الأمور فى الحفل



جانب من الحفل



جانب من حفل مدارس صن أوف جلورى