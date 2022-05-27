شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى تبدأ بكلية الآداب بجامعة عين شمس غدا ولمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 / 2022 والتي تستمر لمدة شهر، حيث تبدأ غدا السبت 28 مايو وتنتهي يوم الخميس 28 يونيو دون أن يتخللها إجازات سوى أيام الجمعة .

وذلك تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس الجامعة ، د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ود. مصطفى مرتضى عميد الكلية ، وإشراف د. حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب .

وشدد عميد الكلية على ضرورة توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبى، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة، حيث تم إعلان جداول امتحانات كل الفرق الدراسية بجميع الأقسام من خلال الصفحات الرسمية للكلية.

كما أكد على ضرورة تواجد أستاذ المادة في مقر الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمادة، وعلى تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية وعلى رأسهم إدارة شئون الطلاب والمركز الطبى .

ومن جانبها، أوضحت د. حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه يستعد ( 22000 ) طالب لدخول الامتحانات، وتم تخصيص (98) لجنة ، وسعة كل لجنة حوالي ( 100 ) طالب بالمدرج ، و( 40 ) طالب بالقاعة، ومن المقرر أن تجرى الامتحانات على مدار ( 5 ) فترات يوميا ، ويبلغ زمن اللجنة ساعة واحدة وتفصل بين كل لجنة وأخرى نصف ساعة يتم خلالها تعقيم وتنظيف اللجان، كما يتم السماح للطلاب بالدخول فور تواجدهم بالكلية لمنع التكدس أمام اللجان وبالطرقات.

كما تم التأكيد علي تنظيم الطلاب داخل اللجان بنصف طاقاتها الاستعابية لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعى بين الطلاب، وكذلك التشديد على ارتداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للكمامة ومنع تبادل الأدوات الكتابية، كما تحرص إدارة الكلية على توفير الكحول والمطهرات لمواجهة انتشار الفيروس.

وأكدت " وكيلة الكلية " أن الامتحانات بطريقة "البابل شيت " وبعضها مقالية، والتصحيح إلكتروني، كما أكدت أن الكلية ستقبل الاعتذارات الطبية في حالتى الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا، لا قدر الله على أن يتم اختباره في دور الفصل الصيفي مع الاحتفاظ بالتقدير.