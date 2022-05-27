شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة من غد.. والبلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة من غد.. والبلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان.





التفاصيل الكاملة لبنود القانون الجديد الخاص بإقامة الوافدين فى الكويت

أقرت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالكويت، أمس الخميس، مشروع قانون بشأن إقامة الوافدين، أجاز الترخيص للوافد بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، و15 سنة للمستثمرين. وفق "القبس".

القوات الكيميائية والبيولوجية الروسية تتهم أمريكا بنشر فيروس جدرى القرود

اتهم قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، أمريكا بإظهار ما يسمى بفيروس جدري القرود، وقال إن "مكان مصدر فيروس جدري القرود في نيجيريا كان تحت إشراف الولايات المتحدة ومختبراتها البيولوجية".

إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلى باستاد القاهرة بعد تأخر الموافقات

استقرت رابطة أندية الدورى الممتاز على إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلى على استاد القاهرة الدولى فى موعدها المحدد مسبقا غدًا السبت فى السادسة والنصف، بعد تأخر وصول الموافقات على نقل المباراة لاستاد الدفاع الجوي.

اجتماعات وقرارات جديدة.. مجلس الوزراء يستعرض نشاطه خلال أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 21 حتى 27 مايو 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

إزاى تحول معاشك من البطاقة الزرقاء إلى كارت ميزة

يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات المطلوبة لتحويل كارت المعاش من البطاقة الزرقاء إلى كارت ميزة، فيما أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ذلك فى عدد من الخطوات

الحقنة القاتلة.. تفاصيل وفاة طالبة بالإسماعيلية بعد تلقيها مضادا حيويا

أجرى "تليفزيون الخليج 365" بثًا مباشرًا من مجمع الإسماعيلية الطبى الذى يتواجد فيه جثمان الطالبة التى توفت متأثرة بحصولها على حقنة مضاد حيوى أخذتها بدون اختبار حساسية داخل عيادة خاصة، بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، بعد إجرائها عملية الزائدة.

محمد صلاح وكتيبة ليفربول إلى باريس لمواجهة الريال فى نهائى الأبطال

غادرت بعثة نادى ليفربول، المحترف فى صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، إنجلترا متجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس، استعدادا لمواجهة ريال مدريد، المقرر لها غدا السبت، على ملعب "دى فرانس"، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

إيطاليا بدون خبز ومكرونة ..أزمة قمح تواجه روما بسبب حرب أوكرانيا

بعد تفشي الوباء والحرب والتضخم، ستكون حالة الطوارئ الكبرى التالية هى أزمة الغذاء، وتواجه إيطاليا أزمة قمح كبيرة في الوقت الذى يعتمد فيه الإيطاليين على المكرونة، وفقا لصحيفة "الاوفريدريدنج" الإيطالية.

محمد صلاح: حاربت لحصد الحذاء الذهبى وكريم بنزيما الأفضل فى العالم بعدى

أكد النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول، أن إصراره على حصد الحذاء الذهبى خلال الموسم المنتهى 2021-2022، يعود إلى خسارته اللقب في الموسم قبل الماضي لحساب هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير.

عمليات تجميل ولا مكياج.. سر التحول الكبير فى شكل دنيا سمير غانم

عادة ما تخطف الفنانة دنيا سمير غانم الأضواء في أي ظهور لها، خاصة بعد غيابها الطويل، منذ بدء أزمة مرض والديها الفنان الكبير سمير غانم والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، ثم وفاتهم فى فترة قصيرة جدا.





هتشوفها لأول مرة.. شاهد حلقات ذكر الصوفية داخل مسجد عبد الرحيم القنائى

قدم الخليج 365 بثا مباشر من مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بمحافظة قنا، حيث يؤدي العشرات من الصوفية حلقات الذكر داخل المسجد في يوم الجمعة، وكذلك يشهد المسجد توافد المئات من أبناء محافظة قنا لصلاة الجمعة داخل المسجد وساحته.

الصحة العالمية:لا داعى للقلق من جدرى القرود.. وانتقاله أبطأ من فيروسات أخرى

قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الأولوية يجب أن تكون احتواء جدرى القردة في البلدان غير الموبوءة ، قائلا إن ذلك يمكن تحقيقه من خلال اتخاذ إجراءات سريعة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

"الشواطئ كومبليت".. الإسكندرانية طلعوا على البحر بسبب ارتفاع حرارة الجو

قدم تليفزيون الخليج 365 فيديو لايف، حول الإقبال على شواطئ الإسكندرية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والازدحام، وكيفية الحجز عن طريق التطبيق الإلكترونى.

الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة من غد.. والبلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بإمتداد منخفض السودان الذى يعمل على رفع درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة اعتبارا من الغد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حارة على السواحل الشمالية.





"موديز" تشيد باستمرار تحسن مؤشرات النمو فى مصر وتراجع البطالة والعجز

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة يعتبر قرار إيجابي جدًا، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.





"ديلى ميل": اكتشاف أكثر من 200 إصابة بجدرى القرود فى 23 دولة

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه تم اكتشاف أكثر من 200 إصابة بجدري القرود على مستوى العالم في 23 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسرائيل وأستراليا.

الصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا فى العالم بنسبة 3% والوفيات 11%

كشفت منظمة الصحة العالمية، إنه تم تسجيل ما يصل إلى 3721.079 حالة جديدة و9440 حالة وفاة فى جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع من 16 إلى 22 مايو.





أسرار صادمة بواقعة مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة بالريف الأوروبى

قدم الخليج 365 بثا مباشرا، مع أحد أقارب قتلى مزرعة الريف الأوروبي في الشيخ زايد، من أمام مشرحة زينهم، لرصد كواليس الجريمة، خلال انتظار أسرة القتلى استلام جثث الضحايا، تمهيدا لدفنهم بمقابر العائلة بقرية برقاش في منشأة القناطر بالجيزة.

الداخلية تضبط مستريحين جديدين بالجيزة والغربية.. جمعا 5.7 مليون جنيه

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

طلب جديد من الأهلى لتأمين جمهوره فى نهائى أفريقيا أمام الوداد بالمغرب

طلب مسئولو النادى الأهلى من نظرائهم فى الاتحاد المغربى ونادى الوداد تخصيص باب لدخول جمهور المارد الأحمر فى مباراة الوداد بنهائى دورى أبطال أفريقيا.





التعرف على هوية 4 جثث متفحمة بحادث الإسماعيلية وجارى تحديد 3 آخرين

تواصلت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، إلى هوية 4 جثث متفحمين في حادث تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص، بطريق "الإسماعيلية – السويس"، أمام مرور مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، مما أدى إلى انقلابهم واشتعالهم، ولم يتم التوصل حتى الآن لهوية ثلاثة جثث آخرين، بسبب تفحمهم في الحادث الآليم الذى وقع قبل قليل.

صحيفة روسية: شركة سويسرية تبتكر أول اختبار لتشخيص جدرى القرود فى العالم

كشفت صحيفة Lenta.RU الروسية، إن شركة روش"Roche"، السويسرية للأدوية، وخبراءها بالتعاون مع خبراء فرعها ابتكروا 3 أنواع من الاختبارات للكشف عن فيروس جدرى القردة.





السعودية : غرامة تصل 100,000 ريال لمن يمكن عمالته من العمل لدى الغير

أكد الأمن العام بالسعودية، أن صاحب العمل من الأفراد، الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.وفق "سبق".

الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "ميج 29" و8 طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميج-29"، بالإضافة إلى 8 طائرات مسيرة خلال الليلة الماضية.





سلحفاة تتوقع نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد فى نهائى دورى الأبطال

توقعت سلحفاة صفراء، تبلغ من العمر ثلاثين عامًا، والتى وصلت قبل خمسة عشر عامًا، إلى حوض الأسماك "سيف لاى" بمدينة مالقة الإسبانية من جزر كايمان، فوز ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا خلال مباراته أمام ريال مدريد، مساء غد السبت، فى باريس.





عطل فنى فى فيس بوك يخفى "اللايكات" عن المستخدمين

عانى مستخدمو فيس بوك، من مشكلة فنية في عدم ظهور سجل الاعجابات "اللايكات" على منشورات المستخدمين.

تفحم 7 جثث فى حادث تصادم ملاكى مع ميكروباص فى فايد بالإسماعيلية

تفحمت جثث 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص، بطريق "الإسماعيلية – السويس"، بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

تحديد مشتبه به فى مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة داخل مزرعة بالشيخ زايد

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لهوية مشتبه به في ارتكاب جريمة قتل 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلين، داخل مزرعة بمنطقة الريف الأوروبي في الشيخ زايد، وحالة الحزن التي تسود بين أهالي قريتهم "برقاش" التابعة لمركز منشاة القناطر.

وفاة مالك مجموعة أولاد رجب والجنازة من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الجمعة

نشرت الصفحة الرسمية لسلسلة محلات أولاد رجب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نعي وفاة مصطفى رجب رئيس مجلس الإدارة ومالك مجموعة أولاد رجب.