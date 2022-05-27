شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تتهم أحمد كريمة بالتناقض: هذا لم يكن رأيك فى 2013.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، رسالة أخرى للشيخ أحمد كريمة بسبب تصريحاته الأخيرة، لافتة إلى أن الشيخ أحمد كريمة عمل مع المجلس كخبير عام 2013 ولم تكن هذه آرائه.

وتابعت قائلة: "مجلس الهوانم والأجندات كما اتهمتنا حضرتك اشتغلت معهم كخبير 2013 ودي الوثائق اللى كتبتها ومنسوبة لك ونشرت باسمك، وهذا هو رأيك مكتوب ومنشور من 2013 أعتقد حضرتك نسيت ولكن الأوراق الرسمية لا تنسى.

وقالت: يارب الناس تقرأ الموجود في الوثائق والذي يخالف قولا وفكرا ما تقوله اليوم.. ما تقوله اليوم جريمة كراهية ينص عليها الدستور المصري على اعتبار الحض على الكراهية والتمييز جريمة يعاقب عليها القانون، درءاً للتعصب الأعمى الذي يؤدي إلى عدم قبول الآخر المختلف في الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو المنشأ الاجتماعي أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو غير ذلك من أوجه الاختلاف.

لن تطفئ نور الحقيقة.

وأضافت: تنكرون إنسانية المرأة ولكن فضل الإسلام عظيما كرّمَ المرأة، وأكّد إنسانيتها، وأهليتها للتكليف والمسؤولية والجزاء ودخول الجنة، واعتبرها إنساناً كريماً له كل ما للرجل من حقوق إنسانية؛ وفي ذلك يقول القرآن الكريم: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].صدق الله العظيم.