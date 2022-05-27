شكرا لقرائتكم خبر عن انتظرونا.. أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة على الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تقدم الخليج 365 يوميا سلسلة مراجعات لكافة المواد التعليمية التي يمتحن بها الطلاب، من قبل نخبة من المدرسين والمتخصصين.

وتشمل المراجعات التي سيتم بثها على موقع الخليج 365 وبالجريدة الورقية وعبر السوشيال ميديا، كافة الأسئلة المتوقعة في الامتحانات والاجابات النموذجية.

ويقدم المختصون مراجعة دقيقة ومتطورة بالصوت والصورة بشكل يومي، لا يحتاج معها الطلاب لأية مراجعات أخرى، وتمكنه من الجاهزية للأداء الامتحان، وترحم أولياء الأمور من الدروس الخصوصية.

ويهدف الخليج 365 بهذه المراجعات لمساعدة طلابنا وأبنائنا في الثانوية العامة، حتى يحققوا النجاح ويحصلوا على أعلى الدرجات.

وتخصص الخليج 365 مراجعة ليلة الامتحان لكل مادة على حده، والتي تغطي المنهج وتبرز الأسئلة المتوقعة والاجابات النموذجية عليها.