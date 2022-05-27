شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: فرق التدخل السريع تعاملت مع 365بلاغًا لإنقاذ أسر بلا مأوى خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة التضامن الاجتماعى تقريرًا مفصلًا عن جهود فرق التدخل السريع فى التعامل مع حالات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى على مستوى الجمهورية خلال شهر إبريل الماضي، حيث تعاملت فرق التدخل السريع مع 365 بلاغًا بشأن أطفال وكبار وأسر بلا مأوى على مستوى محافظات الجمهورية، كما بلغت نسبة الإنجاز 100%.

وأكد محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع المركزى أن الفريق المحلى بالمحافظة تصدر المرتبة الاولى فى عدد البلاغات، بإجمالى 65 بلاغًا يليه فريق التدخل السريع المحلى بمحافظة الغربية بـ 43 بلاغًا ثم فريق التدخل السريع المحلى بمحافظة بنى سويف بـ 39 بلاغًا.

ومن أبرز الحالات التى تعامل معها فريق التدخل السريع بمحافظة القاهرة كانت لكبار بلا مأوى فى العقدين السادس والسابع من العمر، منهم من يعانوا من أمراض نفسية وضلوا الوصول لأسرهم، أو من يعانوا من أمراض مزمنة وتخلى عنهم ذويهم لعدم قدرتهم على خدمتهم.

ونجح الفريق أما فى التواصل مع الأسر، أو فى اصطحاب بعضهم لمؤسسات كبار بلا مأوى، أو لمؤسسات مسنين، حيث تتخذ الوزارة كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والكشف الطبى العام قبل الحاق المسنين بدور الرعاية.

ويلى محافظة القاهرة محافظتى الغربية والإسكندرية فى كثافة البلاغات عن وجود صغار وكبار بلا مأوى يحتاجون للدعم الفوري، وقد ورد فى التقرير أن الفريق فى محافظة الغربية تعامل مع 43 حالة، حيث تم إيداع عدد 15 حالة من مواطنين بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية فى المحافظة، وتم تسليم عدد 12 حالة إلى أسرهم بالتنسيق مع أقسام الشرطة.

وفى محافظة الإسكندرية، فقد تعامل الفريق مع 31 بلاغا وأبرزهم لرجل مسن فى العقد السابع من العمر يفترش الرصيف أمام كوبرى المشاة بحى محرم بك، وقد ورد به بلاغ من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ونجح الفريق فى إقناعه باستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتم التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى لاستقباله بدار الهدايا للرعاية الاجتماعية.

وفى محافظة القليوبية، تعامل الفريق مع 9 بلاغات أبرزهم شخص خمسينى بلا مأوى تعرض لحادث سيارة نتج عنه بعض الإصابات الخطيرة التى أعجزته عن العمل وترك منزله وأنفق كل ما لديه على العلاج وقام الفريق بإقناعه لاستقباله بإحدى المستشفيات ليتلقى أوجه الرعاية اللازمة.

وفى محافظة المنوفية تعامل الفريق مع 10 بلاغات لحماية خمسة أطفال تخلى عنهم أبيهم قام بطردهم فى الشارع دون رعاية ومأوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستقبالهم بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وجار استخراج شهادات رقم قومى لهم وقيدهم بإحدى المدارس.

كما استطاع فريق البحيرة، التعامل مع 23 بلاغا ومنها التعامل مع ثلاث حالات لأشخاص بلا مأوى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور لهم يفترشون الأرصفة وتبين أنهم لديهم بعض الاضطرابات النفسية فتم دراسة حالاتهم وتحرير محضر شرطة والتواصل مع ذويهم وتسليمهم مع التعهد بحسن رعايتهم.

وتعامل الفريق فى محافظة بورسعيد مع عدد 5 بلاغات منها حالة لطفل بلا مأوى من ذوى الإعاقة يبلغ من العمر 13 عامًا يفترش إحدى حدائق المدينة، حيث تم استقبال الطفل بمؤسسة زهور الحياة بالإسكندرية لرعاية ذوى الإعاقة، بالإضافة الى إقناع 4 أشخاص بلا مأوى بدار حياة كريمة للرعاية.

وفى محافظة الدقهلية، تعامل الفريق مع 22 بلاغًا تمكن الفريق من حماية عدد 13 شخصًا بلا مأوى وتوعيتهم بمخاطر الشارع بالتنسيق مع أقسام الشرطة وتحرير محاضر وتسليمهم لذويهم مع التعهد بحسن رعايتهم، أيضاً تم استقبال عدد 6 حالات لموطنين بلا مأوى بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمحافظة.

أما محافظة دمياط، فقد تعامل الفريق مع 17 بلاغًا كان على رأسهم بلاغ عن شاب بلا مأوى يفترش الرصيف أمام إحدى العمارات السكنية فى حاله مرضية يرثى لها وعلى الفور تم التنسيق مع إحدى المستشفيات للتوقيع الكشف الطبى علىه وفى انتظار تحسن حالته الصحية تمهيداً لاستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وفى الفيوم، تعامل الفريق مع 12 بلاغًا، حيث تمكن الفريق من حماية الاشخاص بلا مأوي.

وذكر التقرير أن الفريق فى محافظة بنى سويف استقبل 18 شخصًا بلا مأوى بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع أقسام الشرطة المختلفة وتوجيه بعض الأشخاص منهم للوحدات الاجتماعية المختلفة للاستفادة من الخدمات الاجتماعية المتاحة.

وفى المنيا تعامل الفريق مع 7 بلاغات منها حالة شخص بلا مأوى أربعينى تعرض لصدمة نفسية وترك منزله وظل بالشارع دون مأوى وقام الفريق بإقناعه باستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ووافق وتم نقله لدار رعاية الكبار ببنى سويف.

أما فى محافظة سوهاج، تعامل الفريق مع 6 بلاغات منها حالة لشاب ثلاثينى بلا مأوى يعانى من اضطراب نفسى وقد تم اصطحابه لمستشفى الصحة النفسية بسوهاج حيث تم توقيع الكشف الطبى عليه وتم التواصل الى أسرة الشاب وحضر شقيقه وتم تسليمه له.

وفى محافظة أسوان، تعامل الفريق مع 9 بلاغات منها حالة لمسن ثمانينى لديه التهابات بالعين ويقيم بجوار محطة القطار منذ عدة سنوات ولديه أقارب يحضرون بصفة مستمرة، ولكنه يرفض الرجوع للمنزل، حيث تم نقل المسن للمستشفى وإجراء الكشف الطبى عليه وتم صرف العلاج اللازم له ، وتم التواصل مع أحد أقاربه وتم تسليمه له للإقامة معه بالمنزل.

ومن المعروف أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى الرعاية والمأوى كبار وصغار والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل الاجتماعى المتنوعة.