شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة من غد.. والبلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بإمتداد منخفض السودان الذى يعمل على رفع درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة اعتبارا من الغد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حارة على السواحل الشمالية.

وتستمر هذه الموجة خلال الأسبوع المقبل لتكون ذروة الارتفاع يومى الأحد والإثنين.

أما اليوم يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية و تسجل القاهرة الكبرى اليوم 35 درجة مئوية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.