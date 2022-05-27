شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ويشيد بمعدلات الإنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باشر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، مهام عمله، أمس الخميس، من المقر الجديد لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد الوزير مقر الوزارة الجديد مشيدًا بمستوى وجودة التجهيزات، بما يُساهم فى تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويُسر، كما اطلع على التجهيزات التى تمت بالمبنى، وتأثيث مكاتب القيادات وموظفى الوزارة، مشيدًا بالالتزام بمُعدلات الإنجاز التى تحققت فى المبنى.

وأكد د. عبدالغفار، في بيان للوزارة اليوم، أن انتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة يعتبر نقلة نوعية لتقديم أفضل الخدمات بطريقة مُيسرة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المُقدمة لهم، فضلًا عن تحقيق "حوكمة الإدارة الحكومية" التى تعُد من أهداف الدولة المصرية، وذلك باستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية.

واستمع د. عبدالغفار لشرح من مسئولى الوزارة حول تأثيث المكاتب وتوزيع الموظفين، مؤكدًا على أهمية تنمية قدرات العاملين لتلبية مُتطلبات التحول الرقمى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.