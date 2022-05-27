شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انطلاق ماراثون الدبلومات الفنية بمدارس تعليم الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالجيزة، بأن مدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية بالجيزة مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بكافة النوعيات والتخصصات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الفصل الدراسى الثاني "الدور الأول " للعام الدراسي 2021_2022 .

و تنطلق غدا السبت الموافق 28 مايو 2022 وحتى يوم الخميس 9 يونيو 2022 طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد سلومة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بلغ 62196 طالب وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات (( 20496 صناعي - 2181 زراعي - 35102 تجاري - 4417 فندقي )) موزع علي 223 لجنة.

وأكد على ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع السيد مدير المديرية وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية تعمل على مدار اليوم والساعة لرصد وسرعة وحل المشكلات.

وشدد على الجميع بالإلتزام بتنفيذ جميع تعليمات الإدارة العامة للامتحانات داخل اللجان ونبه علي روساء اللجان بعدم دخول أى طالب اللجان بهاتف محمول، لافتا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

وأشار إلى أنه تم تخصص عدد (54) استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بعدد 19 إدارة تعليمية منها 33 استراحة مخصصة للرجال وعدد 21 استراحة للسيدات مخصص لهم عدد 1154 سرير كاملة التجهيزات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.

كما أكد مدير تعليم الجيزة على توافر عدد 2 (خدمات معاونة) لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.

وشدد على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فوراً وعلى مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبناء الطلاب، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياة يوميًا وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة.

ووجه على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة التعاون المثمر مع السادة رؤساء لجان الامتحانات والحرص علي حل كافة المشكلات التى تواجههم مع ضرورة الالتزام بكافة القواعد واللوائح والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.