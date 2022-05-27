شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التظلم على نتيجة الإعدادية بالإدارات التعليمية فى الجيزة.. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن الإدارات التعليمية تبدء غدا السبت 28 مايو تلقى قبول التظلمات من نتائج الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة ولمدة خمسه عشر يوماُ من تاريخ اعلان النتيجة .

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة امتحانات شهادة "إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية" الفصل الدراسى الثانى "الدور الأول" للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 82.6%.