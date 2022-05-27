شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: غلق 9 كيانات وهمية بالشرقية لمزاولة العمل دون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مُقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة 9 من الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأفاد التقرير بمداهمة 9 كيانات وهمية بمحافظة الشرقية، شملت:

• المُنشأة المُسماة "أكاديمية السلام للتدريب التابعة لمستشفى صلاح سالم التخصصي" والكائن مقرها نهاية شارع الغشام، بداخل مستشفى صلاح سالم التخصصي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتدعي تدريب الطلاب، ومنحهم شهادات مُعتمدة في مجال التمريض.

• المُنشأة المُسماة "الأكاديمية المصرية للعلوم الإدارية"، والكائن مقرها أمام كوبري جامعة الزقازيق، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتزعم منح شهادات مصدق عليها من وزارة الخارجية، في تخصصات: (اللغات والترجمة، الحاسبات ونُظم معلومات، تكنولوجيا البترول، التمريض، الأشعة، التحاليل الطبية).

• المُنشأة المُسماة "أكاديمية بروفيشنال للتدريب" Professional، والكائن مقرها في 4 شارع النجار - مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتدعي قبول الطلاب وتدريبهم من الحاصلين على (الثانوية العامة، والإعدادية، والدبلومات الفنية)، وتمنح دبلومة التمريض المهني، وتزعم اعتمادها من وزارة الخارجية.

• المُنشأة المُسماة "أكاديمية تأهيل الدولية للتمريض Taahel"، والكائن مقرها في امتداد شارع المحافظة، الطابق الثالث، مدينة الزفازيق بمحافظة الشرقية.

• المُنشأة المسماة "مؤسسة فكر للتدريب F E K R"، والكائن مقرها بجوار محطة القطار، برج القصر الأبيض، مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتدعي منح شهادة مُعتمدة من جامعة كامبريدج البريطانية في مجالات (التمريض، التحاليل الطبية، الهندسة وأعمال المساحة والحاسب الآلي واللغات، التنمية البشرية، المحاسبة، اللغات والترجمة، التسويق والمبيعات، إدارة الموارد البشرية).

• المُنشأة المُسماة "أكاديمية إم واي إف للدراسات والتدريب" والكائن مقرها في شارع المحافظة، برج نقابة المعلمين، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتزعم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وما يُعادلها من الدبلومات الفنية، للالتحاق بأقسام: (العلوم الصحية، المساحة، البترول، إدارة الأعمال والمحاسبة، السياحة والفنادق، الصحافة والإعلام)، ومنح شهادة مُعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

• المُنشأة المُسماة "أكاديمية أوبك OPEC" والكائن مقرها في شارع السلام، خلف كلية التجارة، الدور الأرضي، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وما يُعادلها من الدبلومات الفنية، والمعاهد الأزهرية، وحملة المؤهلات فوق المتوسطة؛ للدراسة في تخصصات (الضيافة، التمريض، البترول والبتروكيماويات، نظم المعلومات وإدارة الاعمال، المُختبرات والمعامل، المساحة)، كما تدعي المُنشأة منح دبلومة مُعتمدة في التمريض، وتزعم تأجيل التجنيد.

• المُنشأة المُسماة "الدولية للعلوم والتكنولوجيا" والكائن مقرها بجوار كوبري الجامعة، الدور الأول بعد الأرضي، مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات (الإعدادية والثانوية)، ومنحهم شهادة مُعتمدة من المجلس الوطني للتدريب والتعليم.

• المنشأة المسماة "أكاديمية ساينس للدراسات والتدريب" والكائن مقرها بداية الطريق الإقليمي، برج التيسير، الدور الثاني بعد الأرضي، مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، كما تدعي منح دبلومة التمريض المهني بشهادة مصدق عليها من وزارة الخارجية.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق هذه الكيانات الوهمية، ومخاطبة محافظ الشرقية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد الدكتور عبدالغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وقال عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد ، والتي ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانوني.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية ، والنجاح في توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمي أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأكد المتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مستمر، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة.