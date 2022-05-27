شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية بمجال مكافحة العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت وزارة الداخلية بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة، الدورات التدريبية التى ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالتنسيق مع السفارة الإسبانية بالبلاد للكوادر الأمنية العاملين بمجال مكافحة العنف ضد المرأة وبمشاركة من المجلس القومى للمرأة.

تضمنت برامج الدورات العديد من المحاور أبرزها (الإطار القانونى للتصدى لجرائم العنف ضد النساء والفتيات – سؤال الضحايا والشهود فى قضايا العنف ضد النساء والفتيات – دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية فى التصدى لجرائم العنف ضد المرأة – التنسيق بين المؤسسات الوطنية للتصدى لتلك الظاهرة والآليات الوطنية لدعم ورعاية المرأة – الإطار القانونى الدولى لمكافحة الإتجار بالنساء والفتيات وتهريب المهاجرين).

يعكس تنظيم تلك الدورات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية لاسيما المعنيين بملف مُكافحة العنف ضد المرأة، واستكمالاً لجهودها فى هذا المجال والتى ترتكز على العديد من المحاور يأتى من أهمها إنشاء الكيانات الأمنية المتخصصة والتنسيق الفعال والمستمر مع المجالس القومية وتنظيم العديد من الدورات فى هذا المجال ، فضلاً عن إطلاق الدليل التدريبى الخاص بمُكافحة العنف ضد المرأة خلال شهر مارس 2020 م، بالتنسيق مع مُختلف المؤسسات الوطنية ومكاتب ووكالات الأمم المُتحدة المختلفة.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بين كافة العاملين بها والترحيب الدائم بالتعاون المثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية ودول الإتحاد الأوروبى فى هذا المجال.