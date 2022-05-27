شكرا لقرائتكم خبر عن فنون تطبيقية حلوان تنظم ورشة عمل عن تكنولوجيا وتطبيقات الحفر بالليزر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ورشة عمل عن تكنولوجيا وتطبيقات الحفر بالليزر لتنفيذ المجسمات والنماذج الأولية مع تنفيذ عينات مجانية للطلاب وتعليمهم الحفر والطباعة على المنتجات المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب أن الورشة تضمنت تعريف الطلاب بأنواع ماكينات حفر الليزر على المنتجات المختلفة وأساليب الطباعة المختلفة ، وكيفية التعامل مع الأقمشة والجلود والخشب والبلاستيك والفايبر والزجاج، بالإضافة لعرض طرق تجهيز الملف وإعداده للتصميم والتنفيذ وتجهيز الماكتات وعمل المجسمات والعينات الأولية للتصميم التى يتم من خلالها تنفيذ المنتج الأولي والإنتاج الكمى للتصميم.