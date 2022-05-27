شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ما هى أهم النصائح للمزارعين للتعامل مع تغيرات الطقس الفترة الحالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ انه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على مدن الساحل الشمالي وشمال الدلتا (26 – 28 °م ) حار على مناطق الدلتا والقاهرة امتدادًا لوسط الصعيد (32 – 34 °م ) وشديد الحرارة بجنوب الصعيد(34 – 37 °م ).

وتشير التوقعات إلى أن الطقس لطيف ليلًا بشمال الجمهورية قد يميل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل، ومعتدل بباقي الأنحاء، وتكون الأجواء مشمسة إجمالًا يتخللها ظهور قليل للسحب المنخفضة شمالًا ، وحركة الرياح نشطة على أجزاء من البحر الأحمر والخليجين ،معتدلة إجمالًا بباقي الأنحاء يصحبها هبات نشطة إلى قوية نسبيًا خلال ساعات المساء على بعض المناطق الشمالية، كما تتشكل الشبورة في الصباح الباكر على مناطق من شمال الجمهورية ، تصل لمستوى الضباب أحيانًا.





أهم التوصيات خلال هذه الأيام..

1 - البطاطس الصيفية والبصل يتم الرش بمركبات التحجيم زي سترات البوتاسيوم وومادة مبيوكوات كلوريد 25%.

2- الفاصوليا الصيفى يتم الرش بصلابة الحبوب بسترات البوتاسيوم 1.5 ك للفدان .

3- الموالح يتم الرش الوقائي العاجل ضد الانثراكنوز "الرش باكروبات مانكوزيب مع ازوكسي استروبين" وكذلك والحشرات القشرية بالزيت المعدني مع مبيد مناسب.

4- الزيتون "الأصناف الأجنبية بالتحديد" الإقلال من إضافة الأزوت والاعتماد على البوتاسيوم خلال لفترة دي وعمل توازن في التسميد معحمل الشجرة الموجود، وكذلك المانجو والموالح والعناية بفحص الأشجار ضد دودة براعم الزيتون لأنها هتزيد.

5- المحاصيل الصيفية حديثة الزراعة ( الذرة – القطن – السمسم – الصويا – الفول السوداني – الأرز ) تكثيف اضافة الفسفور (حامض فسفورية او غيره) هام جدا للمحاصيل دي بسبب اتخفاض الحرارة ليلاً خاصة فى وجه بحرى.

6- متوقع استمرار زيادة فى معدلات تساقط الثمار والعقد الحديث.

7- المشكلة الاخرى ان الايام الحارة الماضية اثارت بعض نباتات الخضر بالتحديد للتزهير المكثف وفوق طاقة النبات وعندما تعود درجاتالحرارة الى الانخفاض تانى (ليلاً طبعاً) ، تصاب النباتات بمشكلة فى الاخصاب او العقد فيحدث التنفيل .

8- لو مرحلة النمو الخضري قبل التزهير يكون الرى فى الصباح مع اضافة جرعة التسميد بالمعدلات 2 كجم سلفات نشادر + 2 كجم سلفات بوتاسيوم ذواب (بودرة ) + لتر حمض فوسفوريك ثم تكرر 3 مرات أسبوعيا.

8- لو في مرحلة الإزهار والعقد الري يكون صباحاً و يضاف 2 كجم نترات نشادر + 4 كجم بوتاسيوم ذواب + نصف لتر حمض فوسفوريكثم تضاف 3 مرات أسبوعياً.